O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira (3) sua ida à cúpula do G7 na França. Essa será a 10ª participação do brasileiro no encontro de sete das maiores economias do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão, Reino Unido e França).\nO presidente participará como líder convidado do anfitrião. Neste ano, o encontro está marcado para o o período de 15 a 17 de junho na cidade de Evian. À Folha um funcionário da Casa Branca confirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, também vai participar do encontro.\nAuxiliares de Lula afirmam que as recorrentes participações do presidente em eventos internacionais fazem parte de uma estratégia de reforçar uma imagem de defesa da soberania nacional, postura que o presidente e sua equipe vêm intensificando.\nEmbora o Brasil não seja membro do grupo, países emergentes costumam ser convidados para a cúpula de líderes. Lula participou pela primeira vez em 2003. Depois, foi às edições de 2005 a 2009 e voltou a participar ao assumir a Presidência da República pela terceira vez. Ele foi convidado de 2023 a 2026.