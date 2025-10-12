O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na manhã deste domingo (12) em Roma, onde, nesta segunda (13), será recebido pelo papa Leão 14 e participará de eventos na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).\nAcompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, o presidente chegou à capital italiana pouco depois das 10h (5h no horário de Brasília) e foi direto para a Embaixada do Brasil, na praça Navona, onde está hospedado.\nO primeiro compromisso oficial será a audiência com o papa, marcada para as 8h15 (3h15 em Brasília). Será o primeiro encontro entre os dois desde que o americano Robert Prevost foi eleito, em maio.\nDesde o primeiro mandato, iniciado em 2003, essa será a terceira vez que Lula será recebido como presidente por um papa no Vaticano. Antes, esteve com Bento 16, em 2008, e Francisco, em 2023. Como presidente, participou dos funerais de João Paulo 2o, em 2005, e de Francisco, em abril. Na posse de Leão 14, em maio, o Brasil foi representado pelo vice Geraldo Alckmin.