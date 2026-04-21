Depois de uma agenda política em Barcelona, em um "clube progressista" reunido em torno do premiê da Espanha, Pedro Sánchez, e de uma agenda econômica em Hannover, na Alemanha, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Lisboa nesta terça (21) para encontros com o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente António José Seguro.\nUm dos temas incontornáveis nas conversas será a imigração. A vida dos cerca de meio milhão de brasileiros que vivem oficialmente no país se tornou mais difícil depois que a Assembleia da República, o Parlamento português, aprovou uma Lei dos Estrangeiros que restringiu direitos dos imigrantes.\nAo chegar a Portugal, Lula deverá receber uma carta redigida por integrantes da Casa do Brasil de Lisboa, uma das entidades que congrega os brasileiros no país. Diz a carta: "A comunidade brasileira demonstra profunda preocupação com o agravamento do clima de intolerância e discriminação em Portugal". O texto cita um relatório da polícia portuguesa, que, em 2025, registrou 449 casos de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.