O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (22) R$ 13,5 bilhões em ajuda a empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Além dos recursos do Tesouro que serão destinados à nova etapa do plano Brasil Soberano, haverá aporte de R$ 5 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).\nO público-alvo do programa é composto por empresas afetadas pelas tarifas, pelos efeitos de conflitos internacionais na economia, por setores considerados pelo governo como estratégicos para a balança comercial e para as áreas de fertilizantes e minerais críticos e estratégicos.\nSerá a terceira fase do programa Brasil Soberano. Na mesma solenidade do anúncio, o presidente da República sancionou o projeto, derivado de uma medida provisória, que instituiu a segunda fase do projeto.