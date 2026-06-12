O presidente Lula (PT) instalou no Lago Sul, bairro com imóveis de alto padrão em Brasília, parte de seu comitê eleitoral e expandiu o tamanho da coordenação de sua pré-campanha à reeleição.\nA estrutura da equipe do petista ficará dividida em dois endereços: parte trabalhará em um prédio vizinho à sede do PT, enquanto o núcleo de comunicação ocupará a casa no Lago Sul.\nCom o avanço da pré-campanha, integrantes da coordenação que não moram em Brasília assumiram suas funções, permanecendo por mais tempo na cidade, desde a última segunda-feira (8).\nLula ampliou a coordenação, delegando novas tarefas e incluindo mais mulheres e jovens na equipe. O núcleo inicial era composto principalmente por aliados antigos, petistas da restrita confiança do presidente.\nAlém dos recém-escalados, o secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual do Planalto, Ricardo Stuckert, será incorporado ao time. Fotógrafo oficial da Presidência, ele integrará a equipe de comunicação.