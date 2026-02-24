O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o acordo comercial entre o Mercosul e a Coreia do Sul pode ser concluído ainda este ano. A declaração ocorre após o líder sul-coreano, Lee Jae-Myung, afirmar que, após encontro com Lula, os mandatários concordaram que as negociações entre o bloco econômico e o país asiático deveriam ser retomadas após a última rodada, ocorrida em 2021.\n"Eu lembrei a ele [Lee Jae-Myung] que era muito importante, nesse momento em que se discute a volta do unilateralismo, a gente voltar a discutir esse acordo. Ele se mostrou muito interessado. Nós vamos montar as comissões para começar a debater. E eu acho que, se tudo der certo, a gente pode concluir esses acordos este ano", afirmou o presidente em sua passagem por Seul para uma visita de Estado.\nNo dia anterior, Lee já havia dito que quer retomar as negociações imediatamente. "O presidente Lula expressou concordância com a conclusão de que um acordo como esse cumpre uma tarefa urgente e importante", disse o sul-coreano. A declaração foi feita a jornalistas nesta segunda-feira (23) no horário de Brasília -manhã de terça-feira (24) no horário local.