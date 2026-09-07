O presidente Lula (PT) usou o tradicional pronunciamento presidencial do 7 de Setembro para reforçar temas caros para sua gestão neste terceiro mandato e utilizados em sua campanha de reeleição, como é o caso da defesa da soberania nacional e a exploração de minerais estratégicos.\nNa fala que foi ao ar em rede nacional de rádio e TV na noite deste domingo (6), Lula mandou recados indiretos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao repudiar a interferência estrangeira na exploração mineral, na extração do petróleo na Foz do Amazonas e no comércio internacional —os EUA trabalham para frear o avanço da China na América Latina.\n"Não podemos baixar a cabeça diante de potências estrangeiras que querem transformar o Brasil novamente em colônia. Não somos colônia e não seremos colônia de ninguém", disse Lula.