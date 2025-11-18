Laurez Moreira, governador em exercício do Tocantins (Bruno Maia/Governo do Tocantins)\nO governador em exercício Laurez Moreira (PSD) recebeu a lista tríplice com os nomes dos três procuradores mais votados na eleição interina do Ministério Público de Contas (MPC). A disputa é pela vaga do novo Procurador-Geral de Contas para o biênio 2026/2027.\nA lista tríplice foi entregue ao governador em exercício nesta segunda-feira (17). Os escolhidos pelo pleno foram José Roberto Torres Gomes, Marcos Antônio da Silva Modes e Zailon Miranda Labre Rodrigues.\nO governador Laurez deverá indicar, em até 15 dias, um dos nomes para ocupar a vaga de comando do Ministério Público de Contas.\n“A lista tríplice reforça o compromisso das instituições com a transparência e o bom uso dos recursos públicos. Vou analisar os nomes com responsabilidade, sempre pensando no que é melhor para o Tocantins”, disse Laurez Moreira.