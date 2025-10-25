O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD) sancionou a lei que autoriza o Estado a renegociar empréstimos de até R$ 1,7 bilhão com o Banco do Brasil. O texto da lei nº 4.834 foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).\nO texto da nova lei diz que “os recursos provenientes da operação de crédito de que trata o caput serão destinados, exclusivamente, à amortização de dívidas e a investimentos em despesa de capital, sendo vedada sua aplicação em despesas correntes”.\nSegundo governo, a proposta não representa a contratação de um novo empréstimo, mas sim a renegociação de cinco operações existentes. A lei entra em vigor na data da publicação.\nO secretário de Estado da Fazenda, Jairo Mariano, ainda explica que a nova lei permitirá reduzir os juros e ampliar prazos de carência, além de estabilizar as finanças estaduais, com o início dos pagamentos previstos apenas para 2027.