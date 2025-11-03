Com contratos milionários para prestação de serviços, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem atualmente um total e R$ 580 milhões em dívidas. O valor foi divulgado pelo governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), e secretários em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (3), que afirmaram que pretendem publicar decreto de emergência relacionado à situação na saúde.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Govenador em exercício diz que débitos na saúde com fornecedores somam R$ 500 milhões\nAlém dessa dívida, o estado tem um débito que pode passar de R$ 1 bilhão, conforme apuração que começou há dois meses, assim que Laurez assumiu o comando do Executivo Estadual, após o afastamento de Wanderlei Barbosa (Republicanos), por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).\nLaurez explicou que, conforme as análises iniciais da situação, para se chegar aos valores da pendência, o estado identificou que cada leito custa cerca de R$ 26 mil ao Estado.