O governador em exercício Laurez Moreira (PSD) enviou um Projeto de Lei (PL) à Assembleia Legislativa solicitando autorização para contratar um empréstimo no valor de R$ 1,7 bilhão. É previsto que o crédito seja contratado junto ao Banco do Brasil.\nSegundo o texto do PL, esse recurso será destinado para o pagamento de dívidas e investimento em despesas.\nTrata-se de iniciativa dedicada a permitir a amortização de dívidas do Estado, com vistas ao equilíbrio das finanças públicas e à redução do custo do endividamento, bem como assegurar investimentos em despesa de capital, destinados a fomentar ações prioritárias do governo", descreve Laurez Moreira, em mensagem enviada à AL junto com o projeto.\nO Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Fazenda, informou em nota que a solicitação não se trata de um novo empréstimo, mas sim de renegociação de dívidas já existente. A Sefaz ressaltou também que a proposta tem como objetivo melhorar as condições financeiras do Estado, por meio da renegociação de cinco operações de crédito atuais, garantindo taxas mais vantajosas e maior prazo de carência (veja nota completa abaixo).