Marcos Antônio Duarte da Silva (PSD) foi nomeado como secretário estadual de Administração pelo governador em exercício, Laurez Moreira (PSD). Segundo o Diário Oficial do Estado, ele assume o cargo a partir desta terça-feira (23).\nA nomeação saiu no Diário Oficial do Estado do dia 22 de setembro de 2025. Além do secretário, também foi nomeada Warner Macêdo Camargo Pires como secretária-executiva da Secretaria da Mulher.\nApós o afastamento do governador Wanderlei Barbosa, no dia 3 de setembro de 2025, Laurez exonerou todos do primeiro escalão. Desde então, o governador em exercício tem nomeado os novos secretários.\nSenado quer derrubar PEC da Blindagem em comissão e dar resposta a manifestações\nPrefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tios para cargos públicos em Alvorada do Tocantins\nSupremo forma maioria para definir que só a corte pode autorizar buscas no Congresso