O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), nomeou Paulo Antônio de Lima como presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec). O gestor havia sido exonerado junto com secretários do primeiro escalão, mas foi reconduzido ao cargo.\nAs nomeações do presidente e do vice Dalvan Santos Oliveira da Silva foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (11).\nLaurez assumiu o governo após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), na segunda fase da Operação Fames-19, por suspeita de envolvimento em suposto esquema que tinha como objetivo comprar cestas básicas e desviar recursos durante a pandemia de Covid-19.\nO governador em exercício realizou uma série de nomeações para as pastas do governo. Ao todo, 29 nomes foram oficializados, abrangendo secretarias de Estado e autarquias.