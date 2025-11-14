Dois secretários de governo foram exonerados nesta quinta-feira (13) pelo governador em exercício, Laurez moreira (PSD). São eles: o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva, e o secretário de Parcerias e Investimentos, Odilon Coelho Lima Júnior. Os substitutos não foram definidos.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Governo do Tocantins publica exonaração de dois secretários\nOs dois foram citados na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que autorizou buscas durante a Operação Nêmeses, nesta quarta-feira (12). Porém, os nomes deles não foram relacionados como investigados.\nCarlos Humberto informou que foi exonerado por decisão do Chefe do Poder Executivo e que agora retorna às suas atividades na iniciativa privada (veja nota completa abaixo).