O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), tem anunciado cortes de despesas do Estado desde que assumiu o governo após o afastamento de Wanderlei Barbosa (Republicanos). A primeira medida foi suspender o contrato de uma empresa de táxi aéreo. Segundo Laurez, conforme levantamento feito pela Secretaria de Planejamento, o estado deve ter um déficit de R$ 380 milhões.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Novo governo de Laurez e afastamento de Wanderlei completam um mês; entenda\nLaurez já foi vereador, prefeito, deputado estadual e federal e, desde 2023, vice-governador do estado. Durante o mandato nesse cargo ele só assumiu o governo no primeiro ano de gestão, já que depois disso Wanderlei Barbosa conseguiu a aprovação de uma emenda à constituição estadual para poder permanecer no cargo mesmo durante viagens, o que impediu que Laurez o substituísse.