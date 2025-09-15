A ordem de serviço que autoriza a retomada das obras do Hospital Geral de Gurupi (HGG) foi assinada na manhã desta segunda-feira (15) pelo governador em exercício, Laurez Moreira (PSD). O hospital começou a ser construído em 2014 e deveria ter sido entregue em 2016. Segundo o Estado, a obra tem um orçamento de R$ 103 milhões.\nLaurez assumiu o governo após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), na segunda fase da Operação Fames-19, por suspeita de envolvimento em suposto esquema de desvio de dinheiro com a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.\nA primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi foi entregue de forma emergencial em 2020, durante a pandemia de Covid-19, com o bloco administrativo, ambulatório e pronto-socorro. Segundo o governo, o prazo de execução será de 36 meses. São previstos 200 leitos e a unidade deverá ser referência de saúde para a região da Ilha do Bananal e sul do estado.