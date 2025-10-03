Laurez Moreira (PSD), governador em exercício do Tocantins, afirmou priorizar cortes de gastos nas contas públicas do Estado. Há trinta dias no cargo, ele realizou uma série de mudanças administrativas e nomeou pessoas de sua confiança para secretarias estratégicas do governo. Em entrevista à TV Anhanguera, ele avaliou a gestão e comentou quais serão os próximos passos.\n"O balanço que nós fazemos é que o Estado precisa de muitos ajustes. Começamos cortando excessos. Encontrei o Estado gastando um absurdo com custeio, quando o ideal seria em torno de 20%. As obras que estavam acontecendo são todas de financiamento, o que individa o Estado e cria uma condição complicada para o futuro se o recurso não for bem aplicado", disse Laurez.\nVeja a entrevista completa no Bom Dia Tocantins: Governador em exercício faz balanço dos 30 dias à frente do governo