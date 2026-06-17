O ministro Kassio Nunes Marques reviu uma decisão de Alexandre de Moraes à frente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e autorizou a fala de advogados em análises de decisões individuais na corte. A possibilidade havia sido cassada em 2022.\nA mudança foi aprovada pelo colegiado na última terça (9), durante a discussão sobre a censura pedida por Flávio Bolsonaro (PL) à divulgação de pesquisa Atlas/Bloomberg.\nComo mostrou a Folha de S.Paulo, Kassio quer impor à corte eleitoral uma condução diferente daquela dada por Moraes nas últimas eleições presidenciais.\nAdvogados vinham pedindo a possibilidade de se manifestarem nesses julgamentos, sem sucesso desde então. Os defensores acompanhavam as sessões, mas sem chance de sustentar oralmente por seus clientes. A ministra Cármen Lúcia manteve a posição de Moraes na gestão anterior do TSE.