O vereador Rogério Rezende Silva (União Brasil), da Câmara de Monte Santo do Tocantins, perdeu o mandato após a suspensão de seus direitos políticos pelo Tribunal Regional Federal (TRF-1). O parlamentar possui condenação transitada em julgado por peculato, crime que ocorre quando um funcionário público se apropria ou desvia dinheiro e bens em razão do cargo.\nO Diário Oficial do município publicou a suspensão nesta sexta-feira (2). Com a decisão, Silva não possui mais possibilidade de recurso. Em entrevista ao g1, o político afirmou que respeita as instituições e o Estado Democrático de Direito, mas discorda da condução do processo de extinção do cargo.\nCom a vacância, a Câmara de Vereadores de Monte Santo do Tocantins deve convocar o suplente para a posse nos próximos dias. A reportagem buscou contato com a presidente da Casa, Luciana Ferreira Dias, para comentar o caso, mas não houve manifestação até o fechamento desta edição.