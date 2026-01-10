A Justiça determinou a suspensão de todos os atos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Monte Santo do Tocantins, após irregularidades durante eleições da mesa diretora para o exercício de 2026. A decisão foi expedida pela 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos de Paraíso do Tocantins.\nConforme o documento, a medida atende a uma ação declaratória de nulidade proposta pelos vereadores Bruna Pereira de Souza (União), Rogério Rezende Silva (União), Donizete Pereira da Luz (Democracia Cristã) e Wilker de Oliveira Borgo (União). O JTo pediu posicionamento da Câmara de Monte Santo, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA ação ocorreu após o vereador Rogério Rezende perder o mandato e ter seus direitos políticos suspensos pelo Tribunal Regional Federal (TRF-1). A condenação se refere à fraude em recursos públicos. Ele não poderá mais recorrer da decisão. Por meio de nota, o político afirmou ainda que respeita as instituições e o Estado Democrático de Direito, mas discorda da condução do processo de extinção do cargo (veja nota abaixo).