A Justiça determinou que a Câmara de Vereadores de Colinas do Tocantins devolva à prefeitura um valor estimado em R$ 5 milhões, recebido indevidamente como parte do duodécimo.\nA decisão, proferida nesta terça-feira (11), encerra uma disputa judicial sobre a inclusão de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no cálculo do repasse constitucional ao Poder Legislativo.\nA sentença é do juiz Fábio Costa Gonzaga, da 2ª Vara Cível de Colinas, que acolheu um pedido da prefeitura para reaver os valores pagos enquanto uma decisão liminar esteve em vigor.\nCom a derrubada da liminar, o juiz determinou a restituição integral dos valores.\nEm razão da revogação da liminar, deverá a Câmara Municipal, beneficiária de seus efeitos, providenciar a devolução de todo o montante recebido”, afirma o magistrado na decisão.