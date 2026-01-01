O procurador Marcos Antônio da Silva Modes tomou posse como procurador-geral de contas para o biênio 2026/2027 às 8h desta quarta-feira (1º). A solenidade ocorreu na Sala da Presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO), em Palmas, sob o comando do conselheiro Alberto Sevilha.\nA oficialização ocorreu em cumprimento direto à decisão liminar do desembargador Gil de Araújo Corrêa, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). O magistrado suspendeu os atos do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) que tentavam anular a nomeação de Modes para o cargo.\nVeja vídeo no JA2: Decisão liminar suspende ato de Wanderlei Barbosa\nO caso envolve a indicação feita em novembro de 2025 pelo governador em exercício, Laurez Moreira. Ao reassumir o posto em dezembro, Wanderlei Barbosa tornou o ato sem efeito e indicou José Roberto Torres Gomes. No entanto, o desembargador considerou a troca arbitrária por falta de motivação legal.