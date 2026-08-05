A Justiça determinou que a Câmara Municipal de Alvorada realize concurso público para preencher cargos necessários ao funcionamento da Casa e substituir servidores contratados e comissionados. Segundo o processo, a Câmara está há 27 anos sem promover concurso público. Ainda cabe recurso.\nA decisão atende a uma ação do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que apontou irregularidades na composição do quadro de pessoal. Conforme o documento, o quadro funcional da Câmara de Alvorada é composto por apenas um servidor efetivo, o equivalente a 2,5% do total. Os demais vínculos incluem 19 servidores comissionados (47,5%), 10 contratados temporariamente (25%) e um servidor requisitado de outro órgão.\nO JTo questionou a Câmara Municipal de Alvora sobre a decisão, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.