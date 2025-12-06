Josemar Carlos Casarin, prefeito de Colinas (Divulgação/Prefeitura de Colinas do Tocantins)\nO juiz substituto Gil de Araújo Corrêa derrubou a suspensão do processo de impeachment do prefeito de Colinas, Josemar Carlos Casarin (União). Segundo a decisão, documentações juntadas nos autos apontam que não houve falta de transparência no processo, como havia sido alegado pela defesa do prefeito anteriormente.\nA defesa do prefeito informou que ainda não foi intimada, mas que irá recorrer da decisão, pois "há violações claríssimas ao direito de defesa do prefeito" e "Câmara não permitiu que fossem ouvidas as testemunhas que ele arrolou".\nO g1 solicitou um posicionamento à Câmara de Vereadores e aguarda retorno.\nA Câmara Municipal de Colinas abriu o processo de impeachment do prefeito após receber duas denúncias contra ele por infrações político-administrativas. Uma delas pelo suposto recebimento indevido de R$ 144 mil no próprio salário.