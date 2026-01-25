Sede da Prefeitura de Tocantinópolis (Divulgação/Prefeitura de Tocantinópolis)\nA Justiça determinou o bloqueio de R$ 453 mil arrecadados pela Prefeitura de Tocantinópolis com a cobrança da taxa de manutenção viária criada após a queda da ponte entre o Tocantins e o Maranhão. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e da Defensoria Pública do Estado (DPE).\nSegundo o MPTO, a cobrança apresentou indícios de irregularidade e ausência de respaldo legal, o que motivou a medida cautelar para impedir o uso dos valores até o julgamento definitivo da ação. O montante bloqueado corresponde ao total arrecadado com a taxa aplicada a veículos pesados que passaram a circular pelo município após a interdição da ponte.\nA decisão judicial também reforça entendimento anterior que proibiu a prefeitura de exigir pagamento de caminhoneiros e empresas de transporte como condição para trafegar pela cidade. Para o Ministério Público, a cobrança configurou transferência indevida de responsabilidade ao setor privado diante de um problema estrutural que extrapola a competência municipal.