A Justiça anulou a decisão da Câmara Municipal de Novo Alegre que aprovou as contas de um ex-prefeito referentes aos exercícios de 2005 a 2008. A sentença, publicada na última segunda-feira (12) pelo juiz Eduardo Barbosa Fernandes, determina a realização de um novo julgamento e aponta irregularidades no processo legislativo.
O advogado da parte autora, Saulo de Almeida Freire, explicou que a Ação Popular objetiva a anulação das prestações de contas do ex-prefeito Paulino Pereira dos Santos (PPS), de 71 anos. Segundo o advogado, a aprovação ocorreu durante a gestão do sobrinho do ex-gestor, Fernando Pereira (MDB), de 47 anos, prefeito durante os mandatos de 2017–2020 e 2021–2024.