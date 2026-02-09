A campanha presidencial deste ano ganha contornos curiosos, na melhor forma politiqueira quando o assunto é projeto de Poder, não de o País. Os bastidores das negociações apontam que os três grandes partidos de Centro vão fincar cada pé nos dois lados na iminente polarização. Os comandos do PSD, do União e do Progressistas (estes dois últimos em federação) vão liberar as bancadas para fechar com Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos Estados, sem coalizão nacional. Cada diretório regional escolherá seu lado, no melhor cenário que lhes beneficie nas urnas. E para confundir mais o eleitor, em cada Estado as bancadas vão liberar seus deputados para apoiarem quem quiserem. Será a campanha dos juntos & misturados. Assim, eles levam a melhor: Independentemente de quem vencer a eleição, as três legendas garantem seus espaços no futuro Governo federal.