O suplente de vereador Júnior Brasão (PSB) irá assumir vaga na Câmara Municipal de Palmas, após Carlos Amastha (PSD) ser nomeado como Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. A cerimônia de posse deve acontecer durante a sessão solene nesta quinta-feira (27).\nO ato de nomeação de Amastha foi assinado pelo governador em exercício, Luarez Moreira (PSD) e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 24 de novembro deste ano.\nMoraes confirma condenação final de Bolsonaro e libera início do cumprimento da pena\nCarlos Amastha é nomeado como o novo Secretario de Indústria, Comércio e Serviços\nO Vereador Antônio Vieira da Silva Júnior, conhecido como Júnior Brasão, é natural de João Lisboa (MA). O suplente de vereador é sargento da Polícia Militar (PM) e mora em Palmas há 31 anos. Em 2021 ele ainda se elegeu no primeiro mandato na Câmara Municipal de Palmas.