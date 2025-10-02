O juiz Paulo Henrique Ribeiro Garcia, da 1ª Vara Cível do Foro de Pinheiros, condenou a Band a pagar R$ 50 mil a Pablo Marçal (PRTB) por danos morais. O magistrado também ordenou a emissora a retirar do ar reportagens que continham termos considerados como ofensas pessoais ao empresário.\nProcurada, a Band informou que não comenta processos judiciais. Cabe recurso.\nNo processo, Marçal afirmou que, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, organizou campanhas de doações e que caminhões com mantimentos teriam enfrentado exigência de notas fiscais e multa.\nA Band teria veiculado reportagem classificando como "fake news" a detenção por falta de documentação e, em comentários, seus jornalistas teriam usado expressões como "mané", "canalha", "zé ruela" e "lixo humano".\nA emissora sustentou em contestação que Pablo disseminou inverdades nas publicações a respeito do assunto, pois os caminhões não estavam sendo barrados por ausência de nota fiscal, mas sim por excesso de peso.