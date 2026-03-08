A jornalista e apresentadora Chayla Félix assume a Secretaria Municipal da Mulher de Palmas. O anúncio ocorreu neste sábado (7) durante o evento Mulheres em Movimento na Escola Municipal Lúcia Sales no setor Jardim Taquari. A atividade reuniu lideranças femininas representantes de movimentos sociais e autoridades da capital.\nO prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) apresentou o nome da jornalista para comandar a pasta. A gestão municipal pretende recriar oficialmente a Secretaria da Mulher nos próximos dias por meio de medida provisória que restabelece a estrutura administrativa do órgão.\nA secretária municipal de Assistência Social, Polyanna Siqueira Campos, informou que a nova pasta terá atuação própria na estrutura da prefeitura. A proposta busca fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres em Palmas.