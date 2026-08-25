Candidato a deputado federal, o ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro Felipe Curi (PP) teve uma conta de rede social bloqueada após uma enxurrada de denúncias falsas, amparadas no mesmo argumento, o de exploração de menor na campanha. Balela. O jogo orquestrado por haters e robôs patrocinado por adversários o retirou da campanha digital por três dias, e ele só retomou a conta porque acionou a direção da bigtech na Justiça – quando descobriram que a denúncia não procedia. Curi foi proibido de postar vídeos curtos e impulsionar postagens, dentro das regras eleitorais. O caso dele é apenas um entre centenas, diariamente, com os quais as bigtechs e o TSE têm de lidar e não estão dando conta, pelo visto.\nVoltas do mundo...\nO mundo gira...gira.. o tempo passa... e os personagens voltam ao noticiário como um círculo vicioso. Roberta Luchsinger, a agora revelada lobista do Palácio e ponte com Lulinha (filho do presidente), foi casada com o ex-delegado federal Protógenes Queiroz, o herói de uma das eras de ouro da PF. Protógenes já disse que foi guilhotinado quando investigava um banqueiro e descobriu suspeitas de tráfico de influência de... Lulinha.