O ex-deputado federal Fábio Faria (RN) surge como o intermediador do contrato multimilionário de Daniel Vorcaro com Viviane Barci – esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O inquérito da PF teve o sigilo derrubado pelo ministro André Mendonça, do STF. Fábio – que é marido de Patrícia Abravanel, herdeira da emissora SBT – aparece nos prints da quebra do sigilo do celular de Vorcaro, o então dono do Banco Master. Ele articula o parcelamento dos R$ 129 milhões em três ou quatro anos com o “banqueiro”, cobra-lhe a atenção especial e depois confirma que agendou com o “Careca” – alusão ao ministro Alexandre, marido de Viviane – um jantar para comemorar o contrato a três casais. Provavelmente Fábio, Moraes e Vorcaro com respectivas esposas. O jantar, agendado para dia 2 de fevereiro de 2024 – poucas semanas após Viviane enviar a minuta do contrato para Vorcaro – teria acontecido em Brasília, na casa do ex-deputado. Ainda de acordo com a investigação da PF, o ministro Moraes editou direto de seu computador dentro do gabinete da Corte o contrato da esposa com o “banqueiro”. Veja detalhes no site da Coluna.