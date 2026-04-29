-Vídeo de Janad na Polícia Federal (1.3403994)\nUm vídeo divulgado no Instagram do Pastor Nelcivan Costa mostra falas da deputada estadual Janad Valcari (PP) sobre uma abordagem realizada pela Polícia Federal (PF) após um saque feito pela parlamentar em uma agência bancária da capital na manhã desta quarta-feira (29). A deputada informou que retirou R$ 500 mil de sua conta pessoal, confira o vídeo acima.\nEm coletiva, Janad manifestou indignação com a ação da PF, afirmando: “Isso aqui é uma vagabundagem, eu saquei o dinheiro da minha conta pessoal. Agora não pode mais sacar dinheiro, agora no Brasil é proibido”, referindo-se à condução em frente à agência.\nA deputada ressaltou que o saque foi previamente informado à agência, em conformidade com a regra do Banco Central, que exige aviso mínimo de três dias úteis para retiradas iguais ou superiores a R$ 50 mil.