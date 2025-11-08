O empresário Renato Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (7) que a Justiça quer que seu irmão, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "morra na cadeia".\nDurante inauguração da sede regional do PL em Atibaia, no interior paulista, Renato disse que decisão da Primeira Turma de rejeitar recurso da defesa no caso da trama golpista nesta tarde era esperada.\n"Da Primeira Turma você não podia esperar outra coisa", disse ao ser indagado sobre a decisão no momento em que havia maioria para a rejeição do recurso -pouco depois a ministra Cármen Lúcia também decidiu no mesmo sentido dos demais colegas do colegiado. "Como tudo desde o comeco. Está tudo marcado. Eles querem prender meu irmão. Querem torturá-lo. Eles querem humilhá-lo. E sem dúvida eles querem que morra na cadeia, querem isso mesmo, que morra na cadeia", declarou.