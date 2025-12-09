O senador Irajá Silvestre (PSD) desistiu do recurso ordinário eleitoral que pedia a cassação dos diplomas da chapa de Wanderlei Barbosa (Republicanos) e Laurez Moreira (PSD). Até a manhã desta terça-feira (9), o processo seguia na pauta do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com previsão de julgamento para sexta-feira (12), no plenário virtual.\nIrajá e Wanderlei estiveram em lados opostos na eleição para o governo do Tocantins de 2022.\nNa época, o senador ficou em 4º lugar na votação e entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra a chapa de Wanderlei e Laurez por abuso de poder político, pelo suposto uso da estrutura do governo na campanha.\nLaurez Moreira, que disputou o cargo de vice pelo União, se filiou ao PSD em agosto de 2025. Atualmente, o vice-governador vive um racha político com Wanderlei.