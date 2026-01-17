O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), vetou duas propostas relacionadas ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O veto foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (16).\nO governo rejeitou os projetos da Assembleia por falta de base financeira e legal, mantendo o IPVA sem os descontos previstos.\nConforme publicação no Diário, o Autógrafo de Lei nº 295/2025 pretendia alterar a forma de pagamento do IPVA. Já o Autógrafo de Lei nº 300/2025 buscava criar o programa “Bom Motora”, que concederia descontos no imposto para motoristas considerados responsáveis no trânsito.\nBatida entre caminhonete e carro da secretaria de saúde de Marianópolis deixa duas pessoas mortas na TO-080\nTocantins terá orçamento de R$ 19,58 bilhões em 2026, sanciona governador\nSegundo a justificativa do governo, o projeto foi vetado porque não apresentou estudos sobre o impacto orçamentário-financeiro, nem previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA/2026). Também não indicou medidas de compensação para manter o equilíbrio fiscal, o que fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ADCT.