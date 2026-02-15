O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) passou a ser alvo de investigação sobre aplicações de recursos em fundos de investimento considerados de alto risco, incluindo aportes relacionados ao Banco Master. A apuração foi aberta por meio de um inquérito civil, instaurado na quinta-feira (12), pela Ministério Público do Tocantins.\nO Igeprev informou que os investimentos realizados a partir de 2015 seguiram rigorosamente as normas legais e critérios de segurança estabelecidos pelos órgãos reguladores, destacou que 88,12% dos recursos estão aplicados em instituições consideradas seguras, como Tesouro Nacional, Caixa e Banco do Brasil, e afirmou que não possui investimentos no Banco Master. O órgão também sustentou que os fundos citados na investigação foram aplicados entre 2011 e 2014, em gestão anterior, e que tem adotado medidas para responsabilização e recuperação de recursos (veja nota completa no final da matéria).