Investigados por participação no esquema de desvio de dinheiro das cestas básicas tiravam fotos com maços de dinheiro e chamavam as propinas de "bênção". As imagens e diálogos constam na decisão do ministro Mauro Campbell, Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afastou o governador Wanderlei Barbosa e a primeira-dama, Karynne Sotero, na segunda fase da Operação Fames-19.\nEm uma das imagens, Marcus Vinícius Santana, filho de Taciano Darcles, ex-assessor especial do governador, aparece com uma bolsa recheada com notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200. As fotos foram tiradas dentro de um carro e em um gabinete. Na decisão, o ministro afirma que Marcus agia como "operador financeiro" de Wanderlei. Veja como funcionava o suposto esquema.\nAinda segundo o relatório, o dinheiro era usado para o "pagamento das propinas ao governador do Estado e aos demais agentes envolvidos" no esquema criminoso. A denúncia também aponta que os valores desviados eram usados para quitar despesas pessoais do governador.