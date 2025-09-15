O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender a investigação contra o deputado Ricardo Ayres (Republicanos) sobre a destinação de emendas para compra de cestas básicas no Tocantins durante a pandemia. O pedido foi feito pela Câmara dos Deputados alegando incompetência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para determinar busca contra deputados federais.\nRicardo Ayres foi alvo da operação Fames-19, autorizada pelo ministro Mauro Campbell, do STJ, no início de agosto. A ação culminou no afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e da primeira-dama, Karynne Sotero, que era secretária, pelo prazo de 180 dias.\nA suspensão não vale para os demais investigados.\nA investigação apura desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas e frangos congelados durante a pandemia da Covid-19. Ricardo Ayres é citado na investigação porque, na época, era deputado estadual e destinou emendas para a aquisição dos produtos.