O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um procedimento preparatório para apurar denúncias de suposto assédio moral coletivo e coerção de servidores temporários da Prefeitura de Colinas do Tocantins. Segundo o órgão ministerial, os trabalhadores teriam sido pressionados a participar de manifestações públicas em apoio à implantação de um curso de Medicina no município, sob o temor de demissão ou encerramento dos contratos.\nDe acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do MP desta terça-feira (14), a investigação é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Colinas e tem como alvo possíveis irregularidades envolvendo a gestão do prefeito José Batista Ferreira, conhecido como Zé Nagru.\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento para a Prefeitura de Colinas do Tocantins e aguardo o retorno.