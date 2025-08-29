O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem conversado com aliados sobre a hipótese de se lançar à Presidência em 2026 para se contrapor a Tarcísio de Freitas (Republicanos) mesmo que o pai, Jair Bolsonaro (PL), endosse o governador para concorrer ao Palácio do Planalto.\nO deputado acredita que o ex-presidente está sendo pressionado pelos partidos do centrão a apoiar o governador e que uma eventual eleição de Tarcísio enterraria o bolsonarismo como um movimento político.\nEduardo está nos Estados Unidos e não tem prazo para voltar ao Brasil, onde já foi indiciado pela Polícia Federal. Ele tentar articular uma anistia a alvos do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que acabaria incluindo a si próprio, e quer isolar o magistrado. Mesmo que não volte ao Brasil pelo temor de ser preso, tem afirmado que poderia se lançar dos EUA.