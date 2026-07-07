O contrato para a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins (HUFT), em Palmas, teve o encerramento registrado em 2 de julho, mesma data da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da obra. O extrato da rescisão contratual está publicado na edição de 3 de julho do Diário Oficial da União (DOU), mas informa que o encerramento da vigência ocorreu no dia do evento.\nConforme o documento publicado no DOU, o Contrato nº 4/2026 teve encerramento em razão da anulação parcial da Concorrência nº 90001/2025. O extrato não detalha os motivos da medida nem informa quais impactos a decisão poderia provocar no cronograma de implantação do hospital.\nA Universidade Federal do Tocantins (UFT) informou ao Jornal do Tocantins que a rescisão está relacionada à decisão administrativa de reabrir a fase de análise das propostas da licitação para construção do Hospital Universitário. Segundo a universidade, a medida busca garantir maior segurança jurídica, transparência e rastreabilidade ao processo licitatório.