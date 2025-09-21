Grupo faz ato contra PL da Anistia e PEC da Blindagem, em Palmas (Eduardo Azevedo/Divulgação)\nUm ato contra a PEC da Blindagem reuniu manifestantes na Feira do Bosque, em Palmas, no fim da tarde deste domingo (21). O movimento foi convocado através das redes sociais e começou às 18h. Grupo levava cartazes e bandeiras de movimentos sociais e do Brasil.\nAs manifestações com a mesma pauta também acontecem em outros estados do país. Em Palmas, o grupo caminhou pela feira com gritos de: "Sem anistia!". Durante à noite, artistas regionais se apresentaram em um trio elétrico, e manifestantes falaram sobre política.\nA PEC da Blindagem é a proposta aprovada na última semana pela Câmara dos Deputados. O texto busca proteger parlamentares contra a abertura de processos penais no Supremo Tribunal Federal (STF).