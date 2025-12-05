O governo do Estado sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. A lei apresenta a organização do orçamento previsto para o próximo ano e destaca as prioridades que terão investimentos, como a realização de concursos públicos e obras na saúde e educação.\nA LDO foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Aleto) no dia 5 de novembro deste ano. O governo sancionou o texto sem vetos às emendas propostas pelos parlamentares. O documento está em um suplemento do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4).\nA lei diz respeito às metas e prioridades da Administração Pública Estadual, estrutura e organização dos orçamentos, diretrizes para a elaboração, execução e avaliação do orçamento do Estado, emendas parlamentares, entre outras determinações.\nClique e confira a LDO.