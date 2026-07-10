O Governo do Tocantins publicou uma ata de registro de preços de R$ 23.781.540 para futura contratação de empresas especializadas em infraestrutura para eventos oficiais. O extrato da homologação aparece na edição nº 7.096 do Diário Oficial do Estado, publicada nesta quarta-feira (8).\nDe acordo com o documento, a licitação contempla serviços de locação de estruturas destinadas à realização de eventos institucionais, como palcos, tendas, equipamentos de sonorização e demais itens necessários à montagem da infraestrutura. A contratação atende à Secretaria da Comunicação (Secom) por meio do Sistema de Registro de Preços, mecanismo que permite futuras contratações conforme a necessidade da administração pública.\nDa energia solar ao plantio de grama: os contratos milionários de Cariri que estão sob a lupa do MPTO