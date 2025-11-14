O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), nomeou nesta quinta-feira (13) o novo superintendente de Administração do Sistema de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O cargo será ocupado por Marcos Vinicius Oliveira Rodrigues.\nA superintendência estava vaga desde segunda-feira (10), quando Zeroildes Miranda pediu exoneração após ser envolvida em uma polêmica por conta do uso de uma caminhonete oficial do governo.\nNo final de semana, o filho dela, Hans Gutemberg, postou vídeos nas redes sociais ostentando com o veículo público e dirigindo acima do limite de velocidade. Por telefone, ela disse à TV Anhanguera que desaprovou a conduta do filho e por isso decidiu entregar do cargo.\nO g1 não conseguiu contato com o filho dela.\nMarcos Vinicius Oliveira é concursado como agente de Segurança Socioeducativo no governo do Estado, desde 2017. Desde 2023, ele ocupava o cargo de chefe do Centro de Internação Provisória (Ceip) Sul.