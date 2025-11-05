O governo do Tocantins publicou atos encerrando 1.141 contratos temporários e cargos comissionados de profissionais lotados na Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As publicações estão no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4). Entre os cargos estão analistas, assistentes, auxiliares e professores.\nOs atos foram assinados pelo secretário de Administração, Marcos Duarte, com data retroativa a 31 de outubro. Segundo o texto, as extinções ocorrem "por necessidade de reajustamento na prestação dos serviços" (veja nota completa abaixo).\nCâmara de Palmas propõe reajuste de 5,32% para servidores\nPF analisa emendas de 92 políticos por ordem de Dino e pode abrir novos inquéritos\nAo todo, foram encerrados 1.127 contratos temporários e 14 cargos comissionados. De acordo com a Seduc, a medida têm "caráter exclusivamente administrativo e visa à otimização dos recursos públicos, à transparência e à eficiência na gestão da rede estadual de ensino".