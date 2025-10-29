O governo Lula (PT) deve antecipar R$ 2 bilhões em pagamentos de emendas de comissão que estavam previstos para dezembro. A mudança de cronograma ocorre no momento em que deputados e senadores reclamam do ritmo de liberação da verba, além de coincidir com articulações do governo para recompor a base no Congresso Nacional.\nCom a mudança, o governo poderá pagar até R$ 6,6 bilhões em emendas de comissão ainda neste mês. A equipe econômica já autorizou a antecipação, que ainda deve ser confirmada em publicação do Diário Oficial da União.\nA alteração não muda o volume total de emendas de comissão que podem ser pagas neste ano -há R$ 11,5 bilhões autorizados no Orçamento-, mas permite ao governo acelerar os repasses.\nA medida foi solicitada pela SRI (Secretaria de Relações Institucionais) na última sexta-feira (24). Comandada pela ministra Gleisi Hoffmann (PT-PR), a pasta é responsável pela interlocução do governo com o Congresso.