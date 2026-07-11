Uma empresa foi contratada para fornecer serviços de telecomunicações via satélite de baixa órbita à Casa Militar, pelo valor de R$ 397.800. Segundo o documento, o contrato foi assinado no dia 6 de julho de 2026 e terá vigência por 12 meses, podendo ser prorrogado por até 10 anos.\nO extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Tocantins do dia 9 de julho de 2026. A empresa responsável pelos serviços será a KW Soluções Inteligentes LTDA.\nGoverno registra ata de até R$ 23,7 milhões para contratação de estrutura de eventos\nDa energia solar ao plantio de grama: os contratos milionários de Cariri que estão sob a lupa do MPTO\nOperação Rebimboca: fraude milionária em frotas e combustíveis mira Ageto e Colinas do Tocantins\nA empresa havia vencido uma licitação com uma proposta de R$ 7,3 milhões para atender demandas do estado que incluem a Secretaria da Fazenda do Tocantins e Casa Militar, relacionados a serviços de telecomunicações via satélite. A ata para registro de preços foi publicada no Diário Oficial do dia 9 de abril de 2026.