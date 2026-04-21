O Governo do Tocantins nomeou novos oficiais para o posto de coronel da Polícia Militar após alterar, por meio de medida provisória, o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares. Com a mudança, o número de coronéis na corporação chegou a 37, acima do limite anterior, que previa 23 vagas para a patente mais alta.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Governo do Estado edita Medida Provisória e nomeia novos coronéis\nA alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) por meio da Medida Provisória nº 22, editada no dia 16 de abril de 2026. O texto modificou as Leis nº 2.578 e nº 2.575 e passou a permitir que oficiais que ocupam cargos de comando não sejam contabilizados na escala hierárquica.\nConforme o texto, pela nova regra o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e os secretários da Casa Militar passam a constar no almanaque da corporação como “sem número”. Esses militares ficam agregados em 'caráter especial' enquanto estiverem no exercício de cargos comissionados, o que abre vagas para novas promoções na ativa.